РФ объявила Чехии об ответных мерах на высылку российских дипломатов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Москва объявила Праге об ответных мерах на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, заявил журналистам в воскресенье посол

Чехии в Москве Витезслав Пивонька.

"Мы проинформированы теперь (об ответных мерах-ИФ). Это был ответ РФ", - сказал он, покинув здание МИД РФ, куда ранее был вызван.

Накануне власти Чехии заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Прага пошла на такой шаг, так как, по ее версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека. После этого объявления около российского посольства в Праге прошла акция протеста. Российская сторона обещала ответить на действия Праги. На Смоленской площади отметили, что "этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы".