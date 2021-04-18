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РФ объявила Чехии об ответных мерах на высылку российских дипломатов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Москва объявила Праге об ответных мерах на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, заявил журналистам в воскресенье посол

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Чехии в Москве Витезслав Пивонька.

"Мы проинформированы теперь (об ответных мерах-ИФ). Это был ответ РФ", - сказал он, покинув здание МИД РФ, куда ранее был вызван.

Накануне власти Чехии заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Прага пошла на такой шаг, так как, по ее версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека. После этого объявления около российского посольства в Праге прошла акция протеста. Российская сторона обещала ответить на действия Праги. На Смоленской площади отметили, что "этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы".

РФ Чехия МИД РФ

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