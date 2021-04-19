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Что случилось этой ночью: понедельник, 19 апреля

Объявление персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве, заявление КГБ Белорусии о показаниях заговорщиков, задержание подозреваемого в стрельбе в Висконсине

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- РФ объявила "персона нон-грата" 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Они должны покинуть Россию "до истечения конца дня 19 апреля 2021 года". Ранее посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька был вызван в МИД России по причине заявления чешских властей о высылке 18 российских дипломатов. МИД Чехии пошел на этот шаг после заявления о причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Позже глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что российская разведка планировала организовать взрыв не в Чехии, а в Болгарии. По сообщению чешского радио, министр объяснил, что груз предназначался предпринимателю Эмилиану Гебреву.

- КГБ Белоруссии заявил о признательных показаниях заговорщиков. Задержанные Юрий Зянкович и Александр Федута, по данным спецслужб, планировали госпереворот по сценарию "цветных революций", а также "физическое устранение президента Александра Лукашенко". Власть заговорщики намеревались передать "Комитету Национального примирения". Фигурантам дела о государственном перевороте в Белоруссии грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

- МИД Украины сообщил о высылке из страны российского дипломата Черникова. Ноту о выдворении старшего дипломата РФ направят посольству РФ в понедельник утром.

- Макрон заявил, что применение "Спутника V" не ускорит вакцинацию в ЕС. По мнению президент Франции, потребуется время как на разрешение вакцины европейским агентством, так и на производство вакцины.

- Власти США задержали подозреваемого в стрельбе в Висконсине. В воскресенье в результате стрельбы в баре Somers House в округе Кеноша погибли трое человек и трое получили ранения. Подозреваемому предъявлено обвинение в умышленном убийстве первой степени.

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