Власти США задержали подозреваемого в стрельбе в Висконсине

Сотрудники правоохранительных органов около бара Somers House Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти США заявили о задержании подозреваемого в стрельбе в округе Кеноша, штат Висконсин. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в баре Somers House погибли трое мужчин и двое получили ранения. Позже стало известно о еще одном пострадавшем.

Подозреваемому предъявлено обвинение в умышленном убийстве первой степени. Дополнительные уголовные обвинения будут предъявлены после дальнейшего расследования.

Шериф округа Кеноша Дэвид Бет сказал ранее, что подозреваемого попросили покинуть бар "Сомерс-Хаус", но он вернулся и открыл огонь. Выстрелы звучали внутри здания и снаружи. В это время в заведении было много людей. Пока неизвестно, по каким причинам мужчину выпроводили из бара, а также были ли у него сообщники.

Ранее, в четверг, в результате перестрелки погибли восемь человек на складе FedEx в Индианаполисе. В прошлом месяце четыре человека погибли в результате стрельбы в бизнес-центре в Калифорнии, восемь человек были смертельно ранены в массажных салонах в районе в Джорджии и 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете в Боулдере, штат Колорадо.