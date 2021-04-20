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В США заявили о возвращении посла Салливана в Москву

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американский посол в РФ Джон Салливан не высылается из России, а едет в США в "подходящее время" для необходимых консультаций, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

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"Посла не выслали, послу не приказали покинуть страну, посол возвращается в подходящее время, чтобы провести консультации, повидаться с семьей, и я ожидаю, что в предстоящие недели он вернется в Москву", - уточнил Прайс на брифинге.

Прайс уточнил, что в данный момент, когда до возможной встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина "остаются недели или более долгий срок, для посла - подходящее время вернуться домой".

Он напомнил, что ранее посол США в РФ согласился оставаться на своем посту на бессрочной основе. Также Прайс указал, что Салливан активно вовлечен в реализации нового подхода США к России, который был продемонстрирован Вашингтоном в недавнее время.

Ранее во вторник Салливан заявил, что отправляется в США и планирует вернуться в РФ уже в ближайшие недели до возможной встречи между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным.

"Я вернусь в Москву в ближайшие недели, до любой возможной встречи между президентами Байденом и Путиным", - говорилось в заявлении американского посла, распространённым американским посольством "в связи с его отъездом для консультаций в США".

Салливан подчеркнул: "Я уверен в важности прямого общения с моими новыми коллегами в администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между США и Россией".

"Кроме того, я уже больше года не видел свою семью, и это ещё одна причина для поездки домой", - сказал американский посол.

РФ США Джон Салливан

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