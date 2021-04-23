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США обсудит с Индонезией возможную помощь в поисках пропавшей подлодки

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Ллойд Остин обсудит со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто возможную помощь в поисках пропавшей подводной лодки, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Министр обороны Остин планирует поговорить со своим коллегой, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, завтра утром, чтобы передать наше сожаление и обсудить, как еще Соединенные Штаты могут помочь", - написал Кирби в твиттере.

Он отметил, что США "глубоко опечалены известием о пропавшей индонезийской подводной лодке".

"По просьбе индонезийского правительства мы направляем воздушные средства для оказания помощи в поисках пропавшей подводной лодки", - добавил Кирби.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala-402 немецкого производства. Она участвовала в учениях к северу от Бали, когда в среду перестала выходить на связь после команды на погружение.

Власти Индонезии запросили помощи для ее поиска у министерств обороны Австралии и Сингапура.

Минобороны США Индонезия Ллойд Остин Прабово Субианто

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