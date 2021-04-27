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Концерт для непривитых в Барселоне не стал очагом COVID-19

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Один из первых рок-концертов, который провели для широкой публики в Европе в 2021 году в условиях пандемии, не привел к новой вспышке COVID-19, заявили эпидемиологи. Участники не были привиты и не соблюдали социальную дистанцию, но перед концертом они сдали тесты и не снимали респираторы FFP2.

Результаты исследования представили врачи университетской больницы Germans Trias i Pujol в Барселоне, сообщает Euronews. Они анализировали последствия концерта группы Love of Lesbian, который прошел 27 марта в Palau Sant Jordi и на который пришли 5000 зрителей.

Зрители не были привиты. Перед концертом они сдали экспресс-тесты на коронавирус, и их пустили в зал только с отрицательными тестами. Соблюдать социальную дистанцию их не просили. Организаторы мероприятия обеспечили улучшенную вентиляцию зала, а также особые меры дезинфекции в туалетах и барах.

Две недели спустя только шестеро зрителей заразились коронавирусом, причем, исследователи уверены, что это произошло не на концерте. Еще у двоих COVID-19 не подтвердился.

Авторы исследования считают, что подтвердилось, что живой рок-концерт в закрытом помещении при надлежащих мерах защиты и правильной вентиляции - безопасное мероприятие. Никаких признаков передачи инфекции в зале они не выявили.

Хроника 09 января 2020 года – 27 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Каталония Барселона коронавирус Испания Love of Lesbian

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