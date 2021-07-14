Более чем в ста городах Каталонии вводят ночной комендантский час

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В испанском автономном сообществе Каталония, где наблюдается самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в стране, принято решение о введении ночного комендантского часа в 158 городах и населенных пунктах, сообщает в среду британская The Guardian.

Комендантский час будет длиться с часу ночи до шести часов утра в течение семи дней в населенных пунктах с населением более 5 тыс. человек, в частности в Барселоне, Ситжесе, Салоу и Льорет-де-Маре. В то же время издание отмечает, что это решение еще должно быть одобрено судом.

Такие меры вызваны ростом числа заражений COVID-19, особенно среди испанской молодежи. Общенациональный уровень заболеваемости коронавирусом за две недели достиг в среду порога почти в 470 случаев на 100 тыс. человек, учитывая, что днем ранее этот показатель соответствовал 437 случаям.

За время пандемии коронавируса в Испании зарегистрировано более 4 млн случаев заражения инфекцией. Более 81 тыс. пациентов умерли от последствий заражения, почти 3,7 млн полностью выздоровели.