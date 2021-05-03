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США не исключают, что примут решение бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американская администрация пока не рассматривала вопрос о бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, но, тем не менее, не исключает, что такое решение может быть принято, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Однако он уточнил, что это вопрос не приоритетен для США.

"Просто это не то, что мы сейчас рассматриваем, до этого (игр ИФ) еще целый год", отметил Блинкен.

Говоря об американо-китайских отношениях в целом, он подчеркнул, что вооруженный конфликт между двумя странами противоречил бы их общим интересам.

В то же время Блинкен заявил: "За последние несколько лет мы стали свидетелями того, что Китай ведет себя более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом. Это факт".

Тем не менее, он отметил: "Мы не можем позволить себе роскошь не иметь дела с Китаем. В отношениях есть реальные сложности, будь то состязательная часть, будь то конкурентная часть, будь то часть сотрудничества".

Ранее 29 апреля МИД Китая выступил с призывом к Вашингтону не навязывать свои "демократические идеалы", так как это может вызвать напряженность во внешнеполитических отношениях. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь добавил, что для США и КНР нормально соперничать в некоторых сферах, но противостояние не должно переходить границы. Заявление Китая последовало после первого выступления президента США Джо Байдена в Конгрессе, где он в частности заявил о том, что Вашингтон не добивается конфликтов с Пекином.

США Китай Энтони Блинкен

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