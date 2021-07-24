Законодатели США призвали МОК отложить Олимпиаду в Пекине в 2022 году

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американские законодатели присоединились к активистам и китайским этническим меньшинствам, призывающим Международный олимпийский комитет (МОК) перенести или отложить проведение зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, если китайское правительство не прекратит "геноцид" уйгуров, сообщает портал Axios.

Некоторые политики и правозащитные группы считают бойкот Олимпиады самым прямым способом сдерживания китайского правительства.

Джефф Меркли, Марко Рубио, Джеймс Макговерн и Крис Смит написали письмо президенту МОК Томасу Баху, в котором утверждают, что Олимпиада не должна проводиться в стране, "правительство которой совершает геноцид и преступления против человечности". Также они добавили, что не видели доказательств того, что МОК предпринял какие-либо шаги чтобы заставить китайское правительство изменить свое поведение.

МОК ранее заявлял, что он не является "сверхмировым правительством" и не должен решать политические вопросы Китая. Организация столкнулась с противоречиями из-за контракта на униформу с китайской фабрикой, которая рекламирует свой синьцзянский хлопок. Синьцзянский хлопок производится на хлопковых плантациях, на которых работают уйгуры. Западные страны обвиняют китайские власти в геноциде, в том числе, в принудительной отправке уйгуров на хлопковые плантации, насильственной стерилизации и тотальной слежке. Китай отвергает обвинения.

Ранее Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси выступала с призывом к мировым лидерам отказаться от поездки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, мотивируя это нарушением в Китае прав человека. Пелоси признала, что ее попытка объявить "дипломатический бойкот" Олимпиады в Пекине в 2008 году на фоне обострения обстановки в китайском Тибете не увенчалась успехом и она не уверена, прислушаются ли к ее предложению в этот раз.