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Главой Баткенской области назначен экс-председатель Госпогранслужбы Киргизии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Главой Баткенской области Киргизии назначен Абдикарим Алимбаев, сообщили в среду "Интерфаксу" в обладминистрации.

"На собрании представлен новый полномочный представитель правительства в Баткенской области Абдикарим Алимбаев", - сообщили в администрации. Кроме того, ожидается назначение глав Баткенского и Лейлекского районов. Алимбаев - экс-председатель Государственной пограничной службы Киргизии.

Накануне вечером подал в отставку полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев и его заместитель Эрлан Сапарбаев. Премьер-министр Улукбек Марипов также освободил от занимаемой должности своего советника Арзыбека Бурканова, акимов Баткенского и Лейлекского районов Баймурат Бекмуратов и Акылбек Орозов.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран с применением огнестрельного оружия, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Периодические выстрелы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между силовиками двух стран продолжались 30 апреля и 1 мая.

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29 апреля данный факт был зарегистрирован Генпрокуратурой Киргизии в Едином реестре преступлений и наказаний по признакам преступления, предусмотренного статей "Преступление против мира" Уголовного кодекса республики. Расследование досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), МВД и Военной прокуратуры Киргизии. Проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства и видеозаписи, проведена фото-видео фиксация.

Вечером 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В минувший понедельник в Погранслужбе Киргизии сообщили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

Позднее в понедельник Генпрокуратура Киргизии распространила заявление, в котором говорится, что действия Таджикистана расцениваются как военная агрессия и попытка захвата территории суверенной республики с использованием регулярных войск, вооруженных наемников и бандформирований.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали 189 человека, 36 погибли. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. Баткенская областная администрация сообщает о 60 тыс. 400 гражданах, покинувших зону конфликта. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Хроника 29 апреля – 05 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Абдикарим Алимбаев Баткенская область

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