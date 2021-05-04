Глава киргизского региона уволен после столкновений на границе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов освободил от должности главу Баткенской области Омурбека Суваналиева, назначенного на эту должность в феврале.

"Сегодня мне сообщили, что я освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром", сообщил во вторник "Интерфаксу" Омурбек Суваналиев.

В пресс-службе правительства сообщили агентству, что премьер также подписал распоряжение об освобождении от должности своего советника Арзыбека Бурканова.

Суваналиев был назначен полномочным представителем правительства в Баткенской области Киргизии 15 февраля. С февраля 2019 по октябрь 2020 года он занимал должность заместителя секретаря Совбеза страны.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран с применением огнестрельного оружия. На следующий день стычка переросла в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Периодические выстрелы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между силовиками двух стран продолжались 30 апреля и 1 мая.

29 апреля данный факт был зарегистрирован Генпрокуратурой Киргизии в Едином реестре преступлений и наказаний по признакам преступления, предусмотренного статьей "Преступление против мира" Уголовного кодекса республики.

Расследование досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), МВД и Военной прокуратуры Киргизии. Проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства и видеозаписи, проведена фото-, видеофиксация.

Отвод сил

Вечером 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В минувший понедельник в Погранслужбе Киргизии сообщили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

Позднее в понедельник Генпрокуратура Киргизии распространила заявление, в котором говорится, что действия Таджикистана расцениваются как военная агрессия и попытка захвата территории суверенной республики с использованием регулярных войск, вооруженных наемников и бандформирований.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали 189 человека, 36 погибли. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих.

Баткенская областная администрация сообщает о 60 тыс. 400 гражданах, покинувших зону конфликта.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили 30 апреля местные СМИ. 4 мая СМИ, ссылаясь на источник в администрации Согдийской области, сообщили, что в ходе вооруженного конфликта погибли 19, ранены – 88 граждан Таджикистана. Официальных данных от Душанбе пока нет.