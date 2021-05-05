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В Канаде второй человек скончался после прививки вакциной AstraZeneca

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Женщина скончалась в Канаде после того, как сделала прививку вакциной компании AstraZeneca от коронавируса, сообщает в среду канадское телевидение.

Отмечается, что скончавшейся жительнице провинции Альберта было около 50 лет, у нее после вакцинации возникло редкое осложнение - вакцинно-индуцированная иммунная тромботическая тромбоцитопения (VITT).

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Подобный летальный случай после прививки вакциной AstraZeneca стал в Канаде уже вторым. 27 апреля в Квебеке скончалась 54-летняя женщина от схожих осложнений.

По оценкам Национального консультативного совета по иммунизации населения Канады, такие осложнения могут возникать в 1 случае из 100 тыс.

Ранее службы здравоохранения страны сообщали, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности.

В Канаде за время пандемии выявили более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, около 24,3 тыс. из них закончились летальным исходом.

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AstraZeneca Канада Коронавирус

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