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Цены на нефть усилили снижение в четверг

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение в четверг на фоне неоднозначных сигналов относительно перспектив глобального спроса на энергоносители.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по Москве составила $68,36 за баррель, что на $0,6 (0,87%) ниже цены на закрытие рынка в среду.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились до $64,98 за баррель, что на $0,65 (0,99%) ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным накануне, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,99 млн баррелей, максимальными темпами с января. Эти данные показывают, что спрос на нефть в Штатах, как и в других странах мира, где распространение коронавируса взято под контроль, восстанавливается, отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

"С другой стороны, данные о рекордной заболеваемости в Индии способствуют росту опасений, что темпы восстановления глобального спроса могут оказаться более слабыми, чем ожидалось", - приводит слова эксперта Dow Jones. Такие сигналы, по его словам, могли стать причиной решения Саудовской Аравии понизить цены на нефть для стран Азии и Европы в июне.

Накануне стало известно, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco снизит цены на нефть для азиатских покупателей в следующем месяце на $0,1-0,3 за баррель, для стран Северо-западной Европы - на $0,5-08 за баррель.

Опубликованный в среду доклад американского Минэнерго также указал на неожиданный рост запасов бензина в США более чем на 700 тыс. баррелей. При этом спрос на автомобильное топливо, согласно данным управления энергетической информации (EIA) Минэнерго, упал на 12 тыс. баррелей - до 8,864 млн баррелей, отмечает аналитик Mizuho Securities Роберт Ягер.

"Многие аналитики ожидают, что спрос быстро вырастет, поскольку американская экономика начала открываться, однако этого не происходит уже вторую неделю подряд", - цитирует Ягера MarketWatch.

Brent WTI Минэнерго США США Коронавирус

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