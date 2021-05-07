Джен Псаки допустила свой уход с должности пресс-секретаря Белого дома

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что может в следующем году уйти со своего поста, сообщает CNN.

В интервью Дэвиду Аксельроду в подкасте "The Axe Files", вышедшем в четверг утром, Псаки рассказала, что в своей работе ей "нравится вызов и ответственность". При этом она подчеркнула, что обсуждала с командой Джо Байдена срок в один год работы на этом посту.

"Я думаю, что это будет время для кого-то другого, чтобы получить эту работу, через год или примерно через год", - говорит она.

Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента. С 2015-го по 2017-й она также занимала должность помощника по коммуникациям президента США Барака Обамы. После победы Дональда Трампа на президентских выборах Псаки ушла из Белого дома.