Белый дом счел предложение о саммите шансом для РФ выйти из изоляции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что проведение саммита с российским лидером Владимиром Путиным было бы в интересах России, заявили в пятницу в Белом доме.

"Думаю, мнение президента США заключается в том, что Россия сейчас оказалась вне мирового сообщества во многих сферах. Сейчас существует "группа семи", а не "группа восьми"", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"То, что предлагает президент, - это мостик для того, чтобы Россия вернулась. И он считает, что в ее интересах принять его предложение", - добавила Псаки.

В телефонном разговоре во вторник, 13 апреля, Байден, как сообщалось, предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. Байден позднее сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.

В четверг, 15 апреля, власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать 10 сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне. Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга. Как говорится в сообщении ведомства, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Джен Псаки отметила, что предложение Вашингтона провести встречу президента Байдена и Путина остается в силе, несмотря на введенные американские санкции.