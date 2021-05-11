Жертвами ракетного обстрела в Ашкелоне стали два человека

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Ашкелоне в результате ракетного обстрела со стороны Газы погибли две немолодые женщины, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.

Ha'aretz, ссылаясь на представителя Армии обороны Израиля, сообщает о 23 раненых в Ашкелоне. Другие СМИ не приводят точных данных о числе пострадавших. Ранее во вторник говорилось о шести раненых.

Утром во вторник палестинские ракеты попали примерно в десяток зданий в Ашдоде и Ашкелоне, сообщает полиция Израиля. ЦАХАЛ в ответ нанес удары по примерно 140 целям в Секторе Газы. Военные в совместном заявлении со спецслужбой "Шин-Бет" заявили, что в результате одного из ударов был убит командующий ракетным подразделением "Исламского джихада" Самах Абед аль-Мамук и несколько други х боевиков.

Палестинский Минздрав заявил, что в результате ударов Израиля погибли 26 палестинцев. Представитель боевого крыла группировки "ХАМАС" Абу Обеида заявил, что только за пять минут по Ашкелону и Ашдоду было выпущено 137 ракет.

Командование тыла Израиля рекомендует жителям Ашкелона и расположенных поблизости населенных пунктов оставаться в укрытиях.

Ракетные обстрели израильской территории продолжаются с понедельника. ЦАХАЛ наносит ответные авиаудары.

Ситуация в регионе обострилась после того, как в ночь на 23 апреля ультраправые израильтяне устроили столкновения с арабами и полицейскими в Иерусалиме у Дамасских ворот старого города. После этого израильская территория была обстреляна ракетами.

Новые протесты начались в мае на фоне попыток выселения нескольких семей палестинцев из домов в квартале Шейх-Джарах. Протесты выливаются в столкновения палестинцев с полицией.

Командование ЦАХАЛа 11 мая допустило проведение сухопутной операции против "ХАМАСа". Министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации и для проведения операции "Стражи стены".