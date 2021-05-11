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Жертвами ракетного обстрела в Ашкелоне стали два человека

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Ашкелоне в результате ракетного обстрела со стороны Газы погибли две немолодые женщины, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.

Ha'aretz, ссылаясь на представителя Армии обороны Израиля, сообщает о 23 раненых в Ашкелоне. Другие СМИ не приводят точных данных о числе пострадавших. Ранее во вторник говорилось о шести раненых.

Утром во вторник палестинские ракеты попали примерно в десяток зданий в Ашдоде и Ашкелоне, сообщает полиция Израиля. ЦАХАЛ в ответ нанес удары по примерно 140 целям в Секторе Газы. Военные в совместном заявлении со спецслужбой "Шин-Бет" заявили, что в результате одного из ударов был убит командующий ракетным подразделением "Исламского джихада" Самах Абед аль-Мамук и несколько други х боевиков.

Палестинский Минздрав заявил, что в результате ударов Израиля погибли 26 палестинцев. Представитель боевого крыла группировки "ХАМАС" Абу Обеида заявил, что только за пять минут по Ашкелону и Ашдоду было выпущено 137 ракет.

Командование тыла Израиля рекомендует жителям Ашкелона и расположенных поблизости населенных пунктов оставаться в укрытиях.

Ракетные обстрели израильской территории продолжаются с понедельника. ЦАХАЛ наносит ответные авиаудары.

Ситуация в регионе обострилась после того, как в ночь на 23 апреля ультраправые израильтяне устроили столкновения с арабами и полицейскими в Иерусалиме у Дамасских ворот старого города. После этого израильская территория была обстреляна ракетами.

Новые протесты начались в мае на фоне попыток выселения нескольких семей палестинцев из домов в квартале Шейх-Джарах. Протесты выливаются в столкновения палестинцев с полицией.

Командование ЦАХАЛа 11 мая допустило проведение сухопутной операции против "ХАМАСа". Министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации и для проведения операции "Стражи стены".

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограниения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль Газа ХАМАС ЦАХАЛ Иерусалим Ашкелон Ашдод

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