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Что случилось этой ночью: понедельник, 17 мая

Жертвы обрушения трибуны в синагоге, очередной удар Израиля по сектору Газа, возможное расширение применения маткапитала

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека погибли результате обрушения синагоги в Гиват-Зееве на Западном берегу Иордана. Пострадали 219 человек, 15 находятся в тяжелом состоянии. Также выяснилось, что здание синагоги не было достроено и не имело разрешения на эксплуатацию.

- Израиль нанес массированный удар по целям ХАМАС в секторе Газа ранним утром в понедельник. Позднее в ЦАХАЛ заявили, что ударили по домам девяти командиров ХАМАС, использовавшимся в качестве "террористической инфраструктуры". Также там сообщили об ударе по тоннелю ХАМАС, прорытого рядом с детским садом и мечетью.

- США в третий раз за неделю заблокировали заявление СБ ООН по конфликту на Ближнем востоке. По данным источников The Times of Israel, Вашингтон объяснил это тем, что ему нужно больше времени для собственных дипломатических усилий. При этом на открытом заседании в воскресенье страны-члены Совбеза, в том числе постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд, призвали Израиль и ХАМАС немедленно прекратить военные действия и найти политическое решение.

- Вице-премьер Голикова предложила расширить применение маткапитала, узнали "Известия". По данным издания, Голикова предлагает распространить использование маткапитала на образовательные услуги ИП и строительство домов до достижения ребенком трех лет.

- В Великобритании с понедельника смягчили антиковидные ограничения. В разных частях королевства набор мер, которые было решено отменить, отличается. В основном смягчение затронет работу баров и ресторанов, а также встреч людей в закрытых помещениях.

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