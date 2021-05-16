Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:40Заразились
на 16.05В России 4 940 245+8 554В мире 162 521 726+627 518

Два человека погибли в результате обрушения трибуны в синагоге под Иерусалимом

Пострадали более сотни человек

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В результате обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зееве на Западном берегу реки Иордан погибли два человека, пострадали более 130 человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую медицинскую службу Маген Давид Адом, работающую в экстренных ситуациях.

По данным издания, 132 человека были доставлены в больницы. Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней степени тяжести, у остальных легкие ранения.

В момент происшествия в синагоге находилось около 600 человек. О причинах происшествия не сообщается.

Как сообщалось, обрушение трибуны в синагоге в Гиват-Зееве произошло вечером 16 мая во время молитвы.

В воскресенье иудеи начали отмечать Шавуот - или праздник дарования Торы.

Гиват-Зеев расположен на Западном берегу реки Иордан. Это еврейское поселение, основанное в 1980-х годах.

Израиль Гиват-Зеев

Новости по теме

Новости

Десятки людей пострадали при обрушении трибуны в израильском Гиват-Зееве

Израильский генерал счел рекордным масштаб обстрелов из сектора Газа

Израильский генерал счел рекордным масштаб обстрелов из сектора Газа

ВВС Израиля нанесли удар по арсеналам ХАМАС

Зашедший в Черное море британский корабль взял курс на Одессу

Зашедший в Черное море британский корабль взял курс на Одессу
Пандемия коронавируса

Турция ослабит коронавирусные ограничения

Турция ослабит коронавирусные ограничения

Российские военные сообщили о корабле ВМС Великобритании в Черном море

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 мая

Израиль нанес удар по дому военного лидера движения ХАМАС

МИД КНР раскритиковал вывод войск США из Афганистана

МИД КНР раскритиковал вывод войск США из Афганистана

В Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев

В Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');