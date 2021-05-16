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Синагога под Иерусалимом, где обрушилась трибуна, не была достроена

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Строительство здания синагоги в еврейском поселении Гиват-Зеев, расположенном на Западном берегу реки Иордан, не было завершено, передает The Times of Israel.

Издание со ссылкой на документы, опубликованные в израильских СМИ, сообщает, что полиция и городской совет перекладывали друг на друга обязанность обеспечить выполнение запрета на богослужение в недостроенном здании на Шавуот, который иудеи начали отмечать в воскресенье.

Из документов следует, что полиция предупреждала местный совет об опасности оказания услуг в недостроенном здании, не получившем разрешения на эксплуатацию. Совет попросил полицию вмешаться и обеспечить закрытие синагоги, но полиция ответила, что это работа совета.

В полиции официально подтвердили, что синагога не была достроена и не имела разрешения на эксплуатацию.

Между тем число пострадавших достигло 167. Погибших двое - 40-летняя женщина и 12-летний мальчик.

Обрушение трибуны в синагоге в Гиват-Зееве на Западном берегу реки Иордан произошло вечером в воскресенье.

В воскресенье иудеи начали отмечать Шавуот - праздник дарования Торы.

Гиват-Зеев Израиль

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