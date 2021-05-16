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Десятки людей пострадали при обрушении трибуны в израильском Гиват-Зееве

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Шестьдесят человек получили в воскресенье травмы при обрушении трибуны в синагоге в израильском поселении Гиват-Зеев, сообщает газета The Times of Israel.

Врачи сообщили, что десять человек находятся в критическом или тяжелом состоянии. Предполагается, что под завалами трибуны никого не осталось.

В момент происшествия в здании синагоги находилось около 600 человек.

В воскресенье иудеи начали отмечать Шавуот - или праздник дарования Торы.

29 апреля в Иерусалиме во время религиозного мероприятия также произошел серьезный инцидент. Более 40 человек погибли в давке на ежегодном празднике Лаг ба-Омер у могилы раввина Шимона Бар Йохая на горе Мерон. Трагедия произошла из-за того, что несколько человек поскользнулись на ступеньках в толпе.

Израиль

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