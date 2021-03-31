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Эксперты сочли, что Европа вряд ли откроется для туристов из РФ до конца лета

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Большинство европейских стран вряд ли откроется для российских туристов этим летом, но до конца года можно ожидать улучшения ситуации, сообщила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Есть ожидания, что Европа вот-вот откроется, но по всем признакам, которые мы наблюдаем, этим летом вряд ли стоит ждать открытия любимых и долгожданных европейских направлений", - сказала Ломидзе на онлайн пресс-конференции.

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По ее словам, туроператоры надеются, что позитивные новости по возобновлению международного туризма в Европу появятся до конца года.

"В прошлом году многие туристы, которые приобретали туры в Европу, не переносили их на другие направления. Сейчас они ждут, что Европа откроется. Мы ожидаем, что до конца этого года будут какие-то позитивные новости от европейских направлений, но мы также понимаем, что ситуация может поменяться на прямо противоположную, и позитивные новости появятся раньше. Но это только надежда, не прогноз", - сказала она.

Эксперт напомнила, что, например, Италия и Испания переживают третью волну пандемии и пока закрыты даже для передвижения собственных граждан, поэтому прогнозировать точные сроки открытия европейских направлений для иностранцев пока невозможно.

АТОР Россия Европа

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