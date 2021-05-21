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Европейские ученые открыли новую форму углерода

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Исследователи из Университета Марбурга в Германии и Университета Аалто в Финляндии обнаружили новую форму углерода, ее толщина - один атом, как у графена, говорится в сообщении финского университета.

"Углеродная сеть атомарно тонка, как графен, но состоит из квадратов, шестиугольников и восьмиугольников, образующих упорядоченную решетку. Они подтвердили уникальную структуру сети с помощью сканирующей зондовой микроскопии высокого разрешения и обнаружили, что ее электронные свойства сильно отличаются от свойств графена", - говорится в сообщении.

В графене, являющемся полупроводником, каждый атом углерода связан с тремя соседями, образуя шестиугольные соты.

Графен, имеющий толщину всего в один атомный слой, является самым тонким из известных материалов, и его необычные свойства делают его чрезвычайно интересным кандидатом для таких применений, как будущая электроника и высокотехнологичная инженерия.

В отличие от графена и других форм углерода, новая бифениленовая сеть - так называется новый материал - обладает свойствами металла.

Узкие полосы сети, шириной всего 21 атом, уже ведут себя как металл, и могут быть использованы в качестве проводов в будущих электронных устройствах на основе углерода, а также анодным материалом в литий-ионных батареях с большей емкостью, считают ученые.

Новый материал изготовлен путем сборки углеродсодержащих молекул на чрезвычайно гладкой поверхности золота. Эти молекулы сначала образуют цепочки, состоящие из соединенных шестиугольников, а последующая реакция соединяет эти цепочки вместе, образуя квадраты и восьмиугольники.

Важной особенностью цепей является то, что они являются хиральными - лево- и правосторонними. При этом хорошо упорядоченные узлы образуют только однотипные цепочки, реакция между лево- и правосторонними сетями приводит только к образованию графена.

На данный момент команды работают над созданием более крупных листов материала, чтобы можно было дополнительно изучить его потенциал применения, не исключая, что применяемый метод синтеза приведет к открытию других новых углеродных сетей.

Финляндия

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