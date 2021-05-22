Письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 ушло с молотка за $1,2 млн

Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Письмо Альберта Эйнштейна, содержащее его, пожалуй, самую знаменитую формулу E=mc2 (эквивалентность массы и энергии), было продано на аукционе в США.

Как сообщает "Би-би-си", письмо было продано за $1,2 млн - сумму в три раза большую, чем предполагалось.

Письмо написано на одном листе 26 октября 1946 года, оно адресовано польско-американскому физику Людвику Зильберштейну, который оспаривал некоторые теории Эйнштейна.

По данным экспертов, в мире существуют лишь три рукописный текста Эйнштейна, содержащих формулу E=mc2. Впервые она появилась в научной работе знаменитого физика в 1905 году. Формула является фундаментальным концептом современной физики.