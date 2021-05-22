Поиск
AНачало в 12:15Дания Дания4 : 2Швеция ШвецияТретий периодBНачало в 12:15Норвегия Норвегия1 : 5Германия ГерманияТретий периодAНачало в 16:15Великобритания ВеликобританияРоссия РоссияBНачало в 16:15Финляндия ФинляндияСША США

Письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 ушло с молотка за $1,2 млн

Письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 ушло с молотка за $1,2 млн
Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Письмо Альберта Эйнштейна, содержащее его, пожалуй, самую знаменитую формулу E=mc2 (эквивалентность массы и энергии), было продано на аукционе в США.

Как сообщает "Би-би-си", письмо было продано за $1,2 млн - сумму в три раза большую, чем предполагалось.

Письмо написано на одном листе 26 октября 1946 года, оно адресовано польско-американскому физику Людвику Зильберштейну, который оспаривал некоторые теории Эйнштейна.

По данным экспертов, в мире существуют лишь три рукописный текста Эйнштейна, содержащих формулу E=mc2. Впервые она появилась в научной работе знаменитого физика в 1905 году. Формула является фундаментальным концептом современной физики.

США Альберт Эйнштейн

Новости

Китайские ученые предположили, что птичий грипп может вызвать пандемию

Что случилось этой ночью: суббота, 22 мая

Пандемия коронавируса

Испания отменит ограничения для британских и японских путешественников

Испания отменит ограничения для британских и японских путешественников

США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет

Глава Apple дал показания по иску Epic Games

Глава Apple дал показания по иску Epic Games

Посольство РФ в Боготе отвергло обвинения в причастности России к кибератакам

YouTube начнет вставлять рекламу во все видео c 1 июня

YouTube начнет вставлять рекламу во все видео c 1 июня
Пандемия коронавируса

В МОК заявили, что Олимпиада пройдет даже в условиях ЧС

В МОК заявили, что Олимпиада пройдет даже в условиях ЧС

В Кремле отреагировали на новые санкции США

Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока 2"

Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');