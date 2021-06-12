Китайских чиновников привлекли к ответственности из-за гибели марафонцев

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Власти Китая привлекли к ответственности 27 правительственных чиновников за гибель 21 марафонца в прошлом месяце, передает BBC News.

Спортсмены, принимавшие участие в 100-километровом ультрамарафоне в провинции Ганьсу, пострадали от урагана, ледяного дождя и резкого падения температуры. По данным государственных СМИ, погибшие пострадали от переохлаждения. Марафон было решено прекратить. Власти организовали спасательную операцию. Всего в гонке участвовали 172 человека.

Позже стало известно, что во время марафона погиб 21 человек. Родственники погибших рассказали, что столкнулись с давлением со стороны местных чиновников, которые пытаются помешать семьям говорить об этом инциденте.

После этого инцидента Китай объявил, что приостанавливает все спортивные мероприятия, не имеющие четкого надзора, правил и стандартов безопасности. После выхода доклада агентство "Синхуа" объявило, что глава округа Цзинтай, где проходила гонка, была отстранена от своей должности. Местный мэр и глава Коммунистической партии города Байинь также были привлечены к дисциплинарной ответственности. Другим чиновникам были даны предупреждения и оценки за неуважение к службе. Чжан Сяоянь, владелец компании, которая организовала гонку, был задержан и ему предъявлено уголовное обвинение.