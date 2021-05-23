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Что произошло за день: воскресенье, 23 мая

Экстренная посадка самолета в Минске, упавшая кабинка с людьми на канатной дороге в Италии и поведение победителей Евровидения

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экс-главред NEXTA задержан в Минске после экстренной посадки самолета. Роман Протасевич летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс. Пассажирский лайнер сел в аэропорту белорусской столицы из-за сигнала о минировании. Сообщалось, что для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Взрывчатки на борту не нашли. Страны ЕС потребовали незамедлительно отправить в Вильнюс задержанный самолет и пригрозили Минску последствиями за нарушение международных авиаперевозок. В Белоруссии возбудили дело по факту сигнала о минировании борта Ryanair. Ранее оппозиционер Протасевич был объявлен Минском в межгосударственный розыск.

- В России с начала пандемии зафиксировано более 5 млн случаев COVID-19. В воскресенье суточный прирост в стране составил 8 951.

- Кабинка с людьми разбилась на канатной дороге в Италии. По последним данным, погибли 12 человек. Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса.

- Умерла актриса Нина Шацкая. Вдове Леонида Филатова, которая в том числе играла в фильмах "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён" и "Визит к Минотавру", был 81 год.

- Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина. Ранее камеры запечатлели, как солист группы Maneskin наклоняется над столом и, предположительно, что-то вдыхает. Он заверил, что не употребляет наркотики.

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Кабинка с людьми разбилась на канатной дороге в Италии

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