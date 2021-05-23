Поиск
BНачало в 16:15Казахстан Казахстан1 : 1Финляндия ФинляндияВторой периодAНачало в 16:15Швеция Швеция0 : 0Белоруссия БелоруссияВторой периодAНачало в 12:15Великобритания Великобритания1 : 2Словакия СловакияОконченподробнееBНачало в 12:15Норвегия Норвегия4 : 1Италия ИталияОконченподробнее

Умерла актриса Нина Шацкая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка РФ, актриса, вдова Леонида Филатова Нина Шацкая скончалась на 82 году жизни, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

В 1963 году Нина Сергеевна Шацкая окончила Государственный институт театрального искусства.

В 1964-1993 годах она была актрисой Театра на Таганке, с 1993 года - Содружества актеров Таганки. С 2003 года - в театре "Школа современной пьесы".

Нина Шацкая Школа современной пьесы

Новости

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина

Кевин Спейси впервые получил роль в фильме после секс-скандала

Кевин Спейси впервые получил роль в фильме после секс-скандала

Группа Maneskin из Италии выиграла "Евровидение-2021"

Группа Maneskin из Италии выиграла "Евровидение-2021"
Умершие знаменитости

Умер народный художник СССР Таир Салахов

Пандемия коронавируса

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве снова отменили из-за COVID

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве снова отменили из-за COVID
Умершие знаменитости

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

На "Евровидение-2021" допустят до 3,5 тыс. зрителей

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');