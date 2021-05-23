Умерла актриса Нина Шацкая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка РФ, актриса, вдова Леонида Филатова Нина Шацкая скончалась на 82 году жизни, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

В 1963 году Нина Сергеевна Шацкая окончила Государственный институт театрального искусства.

В 1964-1993 годах она была актрисой Театра на Таганке, с 1993 года - Содружества актеров Таганки. С 2003 года - в театре "Школа современной пьесы".