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Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина
Группа Maneskin
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вокалист итальянской группы Maneskin, которая стала победителем Евровидения, отверг обвинения в том, что он принимал наркотики во время финала конкурса, который прошел накануне.

Как отмечает Daily Mail, ранее камеры запечатлели, как Дамиано Давид наклоняется над столом и, предположительно, что-то вдыхает. Многие заподозрили, что на столе перед исполнителем был кокаин.

Группа Maneskin опубликовала официальное заявление в сторис своего инстаграма, в котором подчеркивает, что музыканты готовы пройти тест на наличие наркотиков в организме. Итальянцы заверили, что им нечего скрывать.

Дамиано Давид заявил, что никогда не принимал кокаин и он шокирован подобными подозрениями.

В ходе пресс-конференции после финала его также спросили об этом эпизоде, и музыкант категорически отверг обвинения.

Maneskin из Италии выиграли конкурс Евровидение в этом году с песней Zitti E Buoni, набрав 524 балла.

Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении-2021" с песней Russian Woman, заняла девятое место.

Евровидение Италия Maneskin

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