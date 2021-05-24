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Литва намерена добиться запрета международных полетов над Белоруссией

Литва намерена добиться запрета международных полетов над Белоруссией
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство Литвы назвало инцидент с самолетом Ryanair "государственным террористическим действием" со стороны Минска и заявило о готовности добиваться закрытия воздушного пространства Белоруссии для международных полетов, передает агентство BNS.

В Вильнюсе считают, что "действия Беларуси демонстрируют, что воздушное пространство этой страны не является безопасным для всех". Литва будет требовать "четкого и бескомпромиссного" ответа международного сообщества, говорится в заявлении.

"Вместе с международными партнерами мы будем добиваться того, чтобы белорусское воздушное пространство было закрыто для международных рейсов. То, что произошло, является выпадом не только против Литвы, но и сигналом для всего Евросоюза и международных организаций", - заявило правительство.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, получил сигнал о заложенной на борту бомбе и был принудительно посажен в Минске. В салоне находился бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки его задержали. Бомбы на борту не оказалось. Самолет долетел до Вильнюса уже без Протасевича.

МИД и президент Литвы потребовали освободить журналиста. Политики из ряда стран в совместном заявлении потребовали запретить полеты над Белоруссией.

Литва Белоруссия Роман Протасевич Ryanair NEXTA

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