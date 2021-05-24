"Белавиа" на месяц приостановила полеты в Вильнюс

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Национальная авикомпания "Белавиа" заявила о приостановке выполнения рейсов Belavia в Вильнюс и обратно.

"В связи с решением правительства Литовской республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании в понедельник.

"Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам", - отметили в "Белавиа".

В компании сообщили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.

Ранее в понедельник власти Литвы с 25 мая запретили самолетам, которые направляются в республику и из нее, пролетать над Белоруссией.

Инцидент с самолетом Ryanair

В воскресенье, 23 мая, после обеда в аэропорту Минска посадили пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, когда белорусские авиадиспетчеры сообщили о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки был задержан. Также была задержана его знакомая, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы. В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.