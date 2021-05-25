Air Astana объяснила отмену запуска авиасообщения Алма-Ата-Минск низкой загрузкой

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Казахстанская авиакомпания Air Astana объяснила отмену запуска прямого авиасообщения из Алма-Аты в Минск (Белоруссия), планировавшегося на 31 мая, низкой коммерческой загрузкой, говорится в сообщении департамента по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

"Air Astana отменила запуск авиасообщения по маршруту "Алма-Ата-Минск", которое планировалось открыть 31 мая 2021 г. Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано с низкой коммерческой загрузкой. Уведомления пассажирам об отмене рейсов были направлены в тот же день", - говорится в сообщении, распространенном о вторник.

В понедельник пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что Казахстан вынесет вопрос о полетах над Белоруссией на заседание межведомственной комиссии. Дата проведения заседания пока не известна.

23 мая в аэропорту Минска вынуждено сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако повернул в столицу Белоруссии. Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась. Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан вместе со своей подруга, студенткой Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданкой РФ Софией Сапегой. По утверждению главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссия использовала военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Белоруссия ранее объявила Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.