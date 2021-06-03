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Горящее судно у берегов Шри-Ланки спровоцировало экологическую катастрофу

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Горящее у берегов Шри-Ланки судно, нагруженное химическими веществами, затонуло и спровоцировало экологическую катастрофу в Индийском океане, сообщает BBC News.

Судно "X-Press Pearl", зарегистрированное в Сингапуре, горело почти две недели, прежде чем пожар был потушен. Сотни тонн нефти из топливных баков просочились в море, нанеся вред морской флоре и фауне. Министерство рыболовства заявило, что приняты чрезвычайные меры для защиты лагуны Негомбо и прилегающих районов. Рыбный промысел от Панадуры до Негомбо приостановлен.

В последние дни военно-морские силы Шри-Ланки и Индии работали сообща, пытаясь потушить пожар и не дать кораблю развалиться и затонуть, но сильный ветер мешает операции около порта Коломбо.

Власти Шри-Ланки считают, что пожар был вызван утечкой азотной кислоты, о которой экипаж знал с 11 мая. Корабль перевозил 25 тонн сильно коррозионной кислоты, которая может быть использована при производстве удобрений и взрывчатых веществ.

Защитник окружающей среды доктор Аджанта Перера заявила BBC News, что затопление представляет собой "худший экологический сценарий".

Ранее, 26 мая, издание Associated Press сообщало, что контейнеровоз с грузом химикатов уже шестой день в море горит близ столицы Шри-Ланки Коломбо, который тушили около 10 суток. Команда и спасатели были эвакуированы накануне, после того как на горящем судне произошел взрыв.

Судно под флагом Сингапура вышло из индийского порта Хазира 15 мая.

Шри-Ланка Индия

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