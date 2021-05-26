Власти Словакии одобрили к применению российскую вакцину "Спутник V"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство Словакии одобрило применение российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", сообщает в среду агентство Bloomberg.

Сообщается, что вакцинацию препаратом разрешат проводить с 7 июня.

Ранее в мае глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварски сообщал, что в стране с июня начнут вакцинацию российским препаратом "Спутник V". По его словам, до начала июня вакцина будет распределяться по центрам вакцинации в стране.

При этом министр отметил, что российская вакцина - это лишь часть того, что заказала Словакия.

В конце апреля часть партии "Спутника V", поступившей в Словакию 1 марта, была отправлена на тестирование в Москву. Ранее вакцина прошла испытания на объекте компании Imuna Pharm, они были признаны успешными. В то же время даже после испытаний Государственное управление по контролю за лекарственными средствами Словакии не рекомендовало использовать российскую вакцину, после чего было согласовано тестирование образцов вакцины в Москве.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 60 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

Применение вакцины "Спутник V" одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции и Албании.