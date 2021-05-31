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Тихановская сочла, что жители Белоруссии хотят расширения санкций ЕС против Минска

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в понедельник высказалась за усиление санкционного давления на власти республики, отметив, что этого хотят жители страны.

"После сфальсифицированных выборов реакция Европейского союза была довольно быстрой. Евросоюз ввел три санкционных пакета. Мы считаем, что санкции могли бы быть более сильными, но Европейский союз оставил немного пространства для усиления санкций. Мы хотим большего, хотим большего давления на режим, так как люди в Белоруссии страдают каждый день. Они находятся в тюрьмах, их пытают, избивают. Я надеюсь, что четвертый пакет санкций будет шире. Готовится и пятый пакет, так как люди Белоруссии хотят этого", - сказала Тихановская в Таллине на совместной с президентом Эстонии пресс-конференции.

Тихановская отметила, что с декабря не наблюдалось мощных действий против Белоруссии, внимание ушло в сторону из-за других событий в мире, и, по ее мнению, "режим почувствовал свою безнаказанность". "Мы видели это на примере самолета Ryanair. Мы не знаем, что этот режим может еще предпринять, кто и как может пострадать", - отметила она.

Экс-кандидат в президенты считает, что "как можно более быстрое прекращение страданий возможно благодаря новым и справедливым выборам".

Она высоко оценила поддержку Эстонии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН, так как эта страна два раза инициирована в Совбезе обсуждение положения в Белоруссии, чтобы "увеличить информированность в мире о том, что происходит в Беларуси".

Тихановскую в понедельник примут также председатель парламента Юри Ратас, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

Белоруссия ЕС Светлана Тихановская

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