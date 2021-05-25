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СК Белоруссии объяснил травмы умершего в колонии оппозиционера Ашурка падением

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии назвал падение причиной возникновения травм головы у 50-летнего Витольда Ашурка, который умер в колонии и был признан правозащитниками политзаключенным.

Там отметили, что просмотр записей с камеры наблюдения и опрос сотрудников колонии показал, что накануне осужденный упал и получил травмы в области лица. Так как ему стало хуже, были приняты меры по оказанию медпомощи. "Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации", - уточнили в СК.

Там добавили, что вскрытие признаков криминального характера смерти не выявило, и для установления точной причины смерти сотрудники Госкомитета судебных экспертиз проводят комплексную судебную медэкспертизу.

Ашурок был обнаружен в бессознательном состоянии 21 мая дежурным контролером колонии №17 в Шклове. По данным СК, к нему вызвали сотрудников медчасти учреждения и скорой, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

В СК добавили, что за месяц нахождения в колонии Ашурок допустил 12 нарушений порядка отбывания наказания, за что его перевели в помещение камерного типа.

Ашурок был членом партии БНФ и координатором движения "За свободу". Его задержали 19 сентября 2020 года и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Белоруссия Витольд Ашурок

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