Поиск

Россиянка Сапега обжаловала свое задержание в Минске

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Софья Сапега подала жалобу на свое задержание 23 мая в аэропорту Минска, сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс" адвокат Александр Филанович.

"В четверг посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Первомайского района в 9 часов 50 минут 14 июня. Судебное заседание закрытое", - рассказал адвокат.

Филанович также отметил, что в минувшую пятницу в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску "ознакомится с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела".

Самолет Ryanair, в котором оппозиционный блогер Роман Протасевич и Сапега 23 мая летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Их сняли с борта. Протасевич с ноября 2020 года был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга", в создании которых он участвовал, в Белоруссии признаны экстремистскими.

После задержания обоих появились видеозаписи с их признаниями. В частности, Сапега на записи признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил ранее, что Владимир Путин поручил российскому МИД внимательно следить за судьбой Сапеги и поднимал тему ее задержания на переговорах в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Белоруссия Софья Сапега

Новости по теме

Новости

Коалиционное правительство Израиля возглавил Нафтали Беннет

Коалиционное правительство Израиля возглавил Нафтали Беннет

Страны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

Страны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

В китайском Шияне 11 человек погибли при взрыве газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 июня

Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

СМИ сообщили о желании НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе

СМИ сообщили о желании НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса

Пандемия коронавируса

Джонсон призвал правительство "быть осторожным" при завершении локдауна

Джонсон призвал правительство "быть осторожным" при завершении локдауна

Билет на полет в космос с Джеффом Безосом продали за $28 млн

Байден призвал лидеров G7 к усилению конкуренции с Китаем

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');