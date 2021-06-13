Россиянка Сапега обжаловала свое задержание в Минске

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Софья Сапега подала жалобу на свое задержание 23 мая в аэропорту Минска, сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс" адвокат Александр Филанович.

"В четверг посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Первомайского района в 9 часов 50 минут 14 июня. Судебное заседание закрытое", - рассказал адвокат.

Филанович также отметил, что в минувшую пятницу в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску "ознакомится с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела".

Самолет Ryanair, в котором оппозиционный блогер Роман Протасевич и Сапега 23 мая летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Их сняли с борта. Протасевич с ноября 2020 года был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга", в создании которых он участвовал, в Белоруссии признаны экстремистскими.

После задержания обоих появились видеозаписи с их признаниями. В частности, Сапега на записи признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил ранее, что Владимир Путин поручил российскому МИД внимательно следить за судьбой Сапеги и поднимал тему ее задержания на переговорах в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.