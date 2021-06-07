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Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом, заявил в понедельник на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Он заявил президенту Зеленскому, что ждет (возможности - ИФ) принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того как он вернется из Европы", - сказал Салливан, говоря о телефонном разговоре, который в понедельник провели лидеры обеих стран.

Предложение было сделано в ходе телефонного разговора. Байден также вновь заверил Зеленского в поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зеленский поблагодарил Байдена за приглашение посетить Белый дом, указав, что речь идет об июле.

"Спасибо, Джо Байден, за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - написал Зеленский на своей странице в Twitter после телефонного разговора с Байденом в понедельник.

Как сообщалось, 16 июня пройдет встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

США Джо Байден Владимир Зеленский

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