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Студия Стивена Спилберга будет выпускать фильмы для Netflix

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Американский режиссер Стивен Спилберг заключил многолетнее соглашение о партнерстве с крупнейшим в мире сервисом потокового видео по подписке Netflix Inc.

В рамках соглашения, о котором сообщили Netflix и компания Спилберга Amblin Partners, его студия снимет несколько новых фильмов для сервиса.

При этом соглашение с Netflix не отразится на долгосрочных партнерских отношениях Спилберга с киностудией Universal Pictures компании Comcast Corp.

Партнерство со Спилбергом является выгодной сделкой для Netflix, который сталкивается с растущей конкуренцией со стороны таких компаний, как Walt Disney Co. и Amazon.com Inc., пишет газета The Wall Street Journal.

Хотя сервис по-прежнему является самым популярным в мире, количество подписчиков и влияние его конкурентов растет. Так, Amazon в прошлом месяце договорился о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд. Эта покупка обеспечит стриминговому сервису Amazon Prime доступ к обширной библиотеке фильмов, которой владеет киностудия.

Соглашение со Спилбергом позволит Netflix еще больше расширить ассортимент предлагаемой подписчикам продукции. Как ожидается, в текущем году компания снимет 60 фильмов.

Спилберг основал компанию Amblin Entertainment в 1981 году, она спродюсировала несколько наиболее известных фильмов режиссера, включая картину "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" и "Назад в будущее". В 2015 году она была переименована в Amblin Partners и стала заниматься производством фильмов.

Это не первый опыт сотрудничества со стриминговыми сервисами для компании. Amblin уже производила контент для Netflix, а также для Apple TV+, Peacock и ряда других.

Акции Netflix в ходе дополнительных торгов в понедельник подорожали на 1,4%.

Стивен Спилберг Netflix

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