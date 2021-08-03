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Орбиту МКС скорректируют 19 августа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют 19 августа для принятия следующего экипажа, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав "Роскосмоса"), 19 августа в 07:04 по московскому времени будут включены двигатели служебного модуля "Звезда", "которые проработают 47 секунд, а величина импульса составит 0,67 м/с", говорится в сообщении.

Отмечается, что коррекция орбиты МКС проводится с целью формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19", а также расстыковкой и посадкой корабля "Союз МС-18".

Ранее орбита МКС корректировалась 24 июня.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

МКС Роскосмос

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