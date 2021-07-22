Уханьские вирусологи отвергли изучение COVID до декабря 2019 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Уханьский институт вирусологии вплоть до конца декабря 2019 года не занимался изучением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, сообщает издание The Global Times со ссылкой на профессора этого института Юань Чжимина.

На пресс-конференции он также сказал, что несмотря на сообщения о серьезной болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии в 2019 году, никто так и не предоставил имена заболевших, несмотря на требования института. Он подчеркнул, что ни один из сотрудников и студентов института не заразился коронавирусом, а утечек из лаборатории с момента ее введения в эксплуатацию в 2018 году не было.

В свою очередь глава китайской стороны в совместной команде экспертов Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Лян Ваньнянь заявил, что специалисты уже пришли к выводу о крайней маловероятности утечки коронавируса из лаборатории, и необходимости в дополнительном сборе информации на месте событий нет.

Ранее заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Пекин не согласен с предложенным ВОЗ планом, предусматривающим второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае. По его словам, это предложение содержит "формулировки, которые не уважают науку".

Цзэн Исинь добавил, что в Уханьском институте вирусологии никогда не работали с искусственно созданными вирусами и не исследовали мутации, меняющие функционирование генов.