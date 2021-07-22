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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:03Заразились
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Уханьские вирусологи отвергли изучение COVID до декабря 2019 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Уханьский институт вирусологии вплоть до конца декабря 2019 года не занимался изучением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, сообщает издание The Global Times со ссылкой на профессора этого института Юань Чжимина.

На пресс-конференции он также сказал, что несмотря на сообщения о серьезной болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии в 2019 году, никто так и не предоставил имена заболевших, несмотря на требования института. Он подчеркнул, что ни один из сотрудников и студентов института не заразился коронавирусом, а утечек из лаборатории с момента ее введения в эксплуатацию в 2018 году не было.

В миреВОЗ признала, что версию об утечке COVID из лаборатории исключили слишком раноЧитать подробнее

В свою очередь глава китайской стороны в совместной команде экспертов Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Лян Ваньнянь заявил, что специалисты уже пришли к выводу о крайней маловероятности утечки коронавируса из лаборатории, и необходимости в дополнительном сборе информации на месте событий нет.

Ранее заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Пекин не согласен с предложенным ВОЗ планом, предусматривающим второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае. По его словам, это предложение содержит "формулировки, которые не уважают науку".

Цзэн Исинь добавил, что в Уханьском институте вирусологии никогда не работали с искусственно созданными вирусами и не исследовали мутации, меняющие функционирование генов.

В мае текущего года президент США Джо Байден приказал американским спецслужбам в ближайшие три месяца доложить о том, появился ли вирус COVID-19 в Китае впервые от животного или в результате лабораторной утечки.

Позднее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на саммите "большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19, и Китай должен помочь в расследовании источника вируса.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй назвал "смехотворным" подключение к изучению вопроса о происхождении вируса не ученых, а сотрудников американской разведки. Он также сообщил, что Вашингтон в последнее время активизировал давление на ВОЗ и ее генерального директора по этой проблеме.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Великобритания и США крайне критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

Хроника 09 января 2020 года – 22 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Китай коронавирус Ухань

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