Иран сообщил о разногласиях между некоторыми членами ОПЕК+

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Некоторые члены ОПЕК+ считают, что к ним несправедливо относились на определенном этапе нефтяной сделки, сообщил после заседания министров стран ОПЕК+ министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Между некоторыми членами были разногласия по поводу их квоты. Некоторые считают, что в прошлом они подвергались несправедливому обращению на определенном этапе (сделки ОПЕК+ - ИФ). Некоторые, похоже, рассматривают возможность увеличения своей добычи на фоне снижения референтной базы", - передаёт слова Зангане иранский журналист Реза Занди.

Зангане отметил, что любое принятое ОПЕК+ решение не повлияет на волю Ирана вернуться на нефтяной рынок.

"Мы говорили о возвращении Ирана на рынок, и я объявил, что Иран вернется на нефтяной рынок как можно быстрее после снятия санкций", - отметил он.

По сообщениям СМИ, все страны поддерживают увеличение добычи нефти с августа, кроме ОАЭ, которые настаивают на изменении своей референтной базы снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с.