ОПЕК+ решит, удовлетворять ли запрос рынка на рост нефтедобычи с августа. Обзор

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ 1 июля обсудят, нужно ли увеличить добычу нефти с учетом приведения коммерческих запасов в норму, роста цены до уровня, превышающего доковидный уровень, и жалоб потребителей на взвинчивание инфляции. Пока нет ясности относительно позиций лидеров стран-участников - России и Саудовской Аравии. Официально за увеличение нефтедобычи высказалась главы ряда российских и нигерийской компании, а также глава Минэнерго Казахстана. Саудовская Аравия не склонна к резким движениям, но не исключает принятия каких-то мер.

Роль ОПЕК+ в истории

В марте прошлого года на фоне разрастания пандемии COVID-19 и снижения спроса на нефть Россия и Саудовская Аравия не договорились об условиях соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, сделка развалилась и закончилась фактически ценовой войной. В апреле стороны снова сели за стол переговоров, было принято решение о беспрецедентном снижении нефтедобычи сразу на два года, но с постепенным наращиванием.

Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

Однако зимой ситуация со спросом не выправилась настолько, чтобы ОПЕК+ захотел нарастить добычу на 2 млн б/с - только на 0,5 млн б/с. Затем ОПЕК+ заморозил свои объемы на уровне января, кроме России и Казахстана, которые мелкими шажками наращивали добычу. Такое исключение было сделано "ввиду ситуации на внутреннем рынке". При этом Саудовская Аравия поддерживала рынок своими добровольными ограничениями на 1 млн б/с с февраля.

В течение мая-июля все страны ОПЕК+ наращивали добычу, а Саудовская Аравия постепенно снимала добровольные ограничения, выйдя, таким образом, со второго полугодия на объемы, согласованные на январь.

За это время цена на нефть, падавшая в марте 2020 года до $23 за баррель, взлетела до $75 за баррель, при том, что до пандемии она не доходила даже до $70 за баррель.

Рынок волнуется

Многие участники рынка начали говорить о признаках перегрева на рынке и необходимости приоткрыть краны. Так, в начале июня глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов заявлял: "Если рынок будет демонстрировать цены более $70 за баррель, конечно добычу необходимо увеличивать (ранее апреля 2022 года - ИФ), потому что нарастает потребление, мы это чувствуем - многие страны выходят из тех ограничений, которые были введены по причине пандемии".

"Поэтому потребуется дополнительное топливо, и я надеюсь, что с 1 июля (имеется в виду принятие решения - ИФ) плавное увеличение добычи будет происходить, потому что мы не должны допустить резкого взлета цены, а она может произойти, потому что отрасль недоинвестирована за этот период времени, это длится с 2016 года", - пояснил Алекперов.

По его словам, добычу можно увеличивать "хотя бы по 500 тыс. б/с поквартально, и мониторить рынок".

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков также высказался о признаках перегрева рынка. "Мы видим по ценам, что ситуация благоприятна. Восстанавливаются потребление и спрос. Благодаря ОПЕК+ сейчас производство ниже потребления. Все это влияет на цену. Плюс есть позитивные ожидания, что тренд роста потребления продолжится. Вакцинация начинает работать. Это дает основание считать, что темпы восстановления спроса сохранятся. Все находятся в ожидании летнего отпускного периода, что люди будут больше ездить и летать", - сказал он.

"В июле будет очередной раунд (переговоров ОПЕК+ - ИФ) и, возможно, будет решение об увеличении добычи. Есть фактор Ирана, время покажет. Важно не допустить перегрева на рынке. Потому что чрезмерный оптимизм, дополнительные инвестиции могут привести к переизбытку нефти и новому целевому провалу. Исходя из того, как развиваются события, в августе или сентябре ОПЕК + имеет смысл пересмотреть квоты", - отметил Дюков.

Слишком высокая цена на нефть может спровоцировать рост нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК+, в частности, в США с ростом цен на нефть наблюдается рост бурения на сланцевых участках.

Главы крупнейших сырьевых трейдеров и нефтегазовых компаний не исключают, что цена на нефть может взлететь в краткосрочном периоде до $100 за баррель.

Отсутствие достаточного объема инвестиций "усугубит недостаток предложения на фоне восстановления экономик, а затем со временем мы увидим рост предложения и ребалансировку", сказал главный исполнительный директор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс. При этом он отметил, что в краткосрочной перспективе рост цен более вероятен.

Согласно прогнозу трейдера Trafigura Group, цены на нефть могут превысить $100 за баррель в течение следующего года. Эксперты Bank of America Corp. также прогнозируют скачок цен до этого уровня, аналитики Goldman Sachs Group Inc. говорят, что этого нельзя исключать. Цены на нефть взлетели на 44% с начала года на фоне увеличения спроса.

По словам главного исполнительного директора Total Energies Патрика Пуянне, есть "достаточная вероятность" роста до $100 за баррель, "однако мы можем вновь столкнуться с низкими ценами в ближайшие годы". Он отметил, что отрасль привыкла к волатильности.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на прошлой неделе встретился с министром нефти и газа Индии Драхмендрой Праданом (Dharmendra Pradhan), который "воспользовался возможностью выразить глубокую озабоченность Индии относительно растущих цен на нефть и их влияния на потребителей, а также на восстановление экономики". "Я подчеркнул, что высокие цены на нефть усиливают инфляционное давление на Индию", - сказал он.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев выступил за осторожное увеличение квот по добыче нефти в рамках ОПЕК+. "Мы считаем, что осторожное увеличение объемов нефти имеет место быть. Потому что мы видим, что вакцинация во всем мире дает свои плоды. И открываются предприятия, уже экономическая активность усиливается. Вопрос, на какой объем мы можем увеличить. Вот в чем вопрос", - отметил он.

Глава государственной нигерийского нефтяной компании (NNPC) и представитель страны в ОПЕК Меле Кьяри (Mele Kyari) заявил в среду в эфире национального телевидения, что высокие цены на нефть начинают сдерживать как производителей, так и потребителей. "Единственный путь снизить цены на нефть - это увеличить производство. ОПЕК собирается вмешаться, чтобы посмотреть, как можно снизить цены", - сказал он.

Впрочем, лидер сделки со стороны стран ОПЕК министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман был более сдержан. На прошлой неделе агентство Bloomberg передало его слова о том, что он сохраняет осторожную позицию, но не исключает действий на нефтяном рынке. Принц признал, что ОПЕК+ играет роль в "укрощении и сдерживании" инфляции.

Препятствием на пути увеличения добычи может стать и возможное увеличение нефтедобычи Ираном. В последние месяцы идут активные переговоры о снятии с него американских санкций на экспорт нефти в случае возвращения сделки по мирному атому.

Кроме того, есть опасения возможного профицита на рынке в 2022 году, однако министры ОПЕК+ встречаются раз в месяц, что дает им возможность тонко настраивать объемы добычи.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания комиссии ОПЕК, ее представители отметили перспективу дефицита на рынке нефти и полагают, что есть возможность для наращивания добычи странами ОПЕК+. В техкомитете ОПЕК+, сказал источник "Интерфакса", также есть понимание, что даже при консервативном прогнозе спроса прогнозируется дефицит на рынке нефти. Согласно оценкам, которые были представлены техкомитету ОПЕК+ и с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, в августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). В втором полугодии дефицит будет в среднем составлять 1,9 млн б/с.

По данным источников Dow Jones, ОПЕК+ рассматривает возможность увеличения нефтедобычи с августа на 0,5 млн б/с. Впрочем, по мнению некоторых аналитиков, даже этого будет недостаточно.

Так, по оценке Rystad Energy, в разгар августовского сезона ОПЕК+ теоретически может увеличить добычу минимум на 1,5 млн б/с, чтобы удовлетворить всплеск спроса и при этом сохранить равновесие на рынке. Однако, учитывая, что межсезонье не за горами, маловероятно, что ОПЕК + предпримет столь смелые шаги в отношении предложения, полагают аналитики, ожидая более осторожного подхода.

"Несмотря на то, что многие участники рынка призывают ОПЕК+ сбалансировать рынок за счет увеличения предложения, ОПЕК+, конечно же, имеет свои соображения, такие как организация восстановления работы скважин, разработка месторождений и бюджетные проблемы", - считают аналитики.

"Если ОПЕК+ пойдет на повышение ниже, чем 500 тыс. б/с, это может привести к слишком высоким ценам на нефть. Тем не менее, осторожное увеличение предложения может оказаться разумным, учитывая риски снижения цен, связанные с COVID-19, возможное возвращение иранских баррелей, снижение соблюдения условия сделки со стороны России и Ирака, возможный небольшой всплеск предложения сланцевой нефти из США и более слабых перспектив осени", - говорится в обзоре Rystad Energy.

Встреча министров мониторингового комитета ОПЕК+ была перенесана с 30 июня на 1 июля с тем, по информации источников Bloomberg, чтобы получить больше времени для достижения компромисса перед полноформатной встречей ОПЕК+. Впрочем, источник "Интерфакса" полагает, что встреча отложена из-за графика вице-премьера РФ Александра Новака.

JMMC, где сопредседателями являются представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии, обычно вырабатывает рекомендацию об уровнях добычи, которая затем поддерживается странами ОПЕК и позднее ОПЕК+.

Теперь JMMC состоится между конференцией ОПЕК и встречей ОПЕК+. Так, на 14:00 МСК назначена конференция стран ОПЕК, на 16:30 - JMMC, на 18:00 - встреча ОПЕК+, после которой пройдет пресс-конференция.