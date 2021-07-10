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Что случилось этой ночью: суббота, 10 июля

Просьба Гаити к США о военной помощи, реакция посла РФ на американские санкции, отраженное наступление талибов на Кандагар

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Власти Гаити попросили США и ООН направить в страну войска после убийства президента. Помощь гаитянским властям требуется для защиты ключевых объектов инфраструктуры на фоне политического кризиса и беспорядка на улицах. Между тем Сенат страны провозгласил временным президентом своего спикера Жозефа Ламбера.

- Посол РФ в США назвал американские санкции против компаний и лиц из России "конфронтационным шагом". По словам Анатолия Антонова, американская сторона не конкретизировала, какие именно нарушения стали причиной внесения в "черный список" трех российских компаний и трех граждан РФ.

- Fitch подтвердило рейтинги России со стабильным прогнозом. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента РФ подтверждены на уровне "BBB", краткосрочные - на уровне "F2". Министр финансов РФ Антон Силуанов позитивно оценил решение рейтингового агентства.

- Власти Афганистана сообщили, что наступление талибов на Кандагар удалось отбить. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Талибан" начали атаку на второй по величине город Афганистана в пятницу утром. Власти Кандагара заверили, что не позволят талибам войти в город, "пока живы".

- Джо Байден не стал говорить журналистам, каких действий ждет от России в вопросе борьбы с кибератаками. Он также допустил ответные кибератаки со стороны США на серверы, с которых осуществляются атаки на американские компании.

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