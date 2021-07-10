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Власти Гаити попросили США прислать войска после убийства президента

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить в страну американские войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает The New York Times со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера.

Издание называет этот шаг "экстраординарным", поскольку в истории Гаити были периоды нежелательного присутствия американских военных в стране, и объясняет его тяжелейшим за многие годы кризисом. В Гаити на фоне убийства президента наблюдается политический хаос и уличный бандитизм одновременно с кризисом системы здравоохранения, вызванным пандемией коронавируса.

Матиас Пьер заявил, что запрос о военной помощи был сделан потому, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен пообещали помочь Гаити. При этом заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер заявила на брифинге в пятницу, что не может подтвердить такой запрос.

Пресс-секретарь Белого дома, Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенные Штаты в кратчайшие сроки отправят высокопоставленных сотрудников ФБР и Министерства внутренней безопасности в Порт-о-Пренс, чтобы определить, как помочь Гаити.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции. Его супруга была ранена и находится в больнице во Флориде. После инцидента в республике объявили военное положение и закрыли границы.

По данным властей Гаити, в убийстве Моиза участвовали 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. Власти Колумбии заявили, что их граждан для участия в убийстве вербовали четыре компании.

Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

Гаити США

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