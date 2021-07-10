Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга - "ВВВ".

"Рейтинги России на уровне "BBB" отражают надежную и последовательную экономическую политику страны, сильный внешний баланс (с позицией внешнего нетто-кредитора на уровне 46% ВВП и самым высоким в рейтинговой категории "BBB" коэффициентом внешней ликвидности), а также самое низкое отношение госдолга к ВВП среди сопоставимых стран. Среди негативных рейтинговых факторов - геополитический риск, слабое качество управления по сравнению с сопоставимыми государствами, низкий потенциал роста ВВП и высокая зависимость от сырьевого сектора", - говорится в пресс-релизе Fitch.

"Стабильный" прогноз рейтингов обусловлен эффективностью политики РФ в плане сохранения сильного государственного баланса и поддержания макроэкономической стабильности в условиях шока, вызванного пандемией COVID-19, а также высокой волатильностью цен на нефть, отмечают эксперты агентства.

"Устойчивость поддерживается за счет эффективной монетарной политики, гибкости обменного курса, а также разумной, контрцикличной бюджетной политики, которую определяет бюджетное правило, касающееся цен на нефть. Ограниченные перспективы проведения структурных реформ в сферах, реформирование которых необходимо для повышения трендовых темпов экономического роста РФ вместе с сохраняющимися санкционными рисками, по-прежнему ограничивают рейтинги", - говорится в сообщении Fitch.

Эксперты агентства считают, что санкционный риск для России остается высоким.

"Последствия введенных администрацией президента США Джо Байдена в апреле санкций, которые запрещают американским фининститутам участвовать в первичных размещениях рублевых облигаций РФ, были ограниченными, что связано, в частности, с довольно низкой долей участия зарубежных инвесторов в операциях на первичном рынке госдолга РФ (порядка 10% за предыдущий год), сильными бюджетными резервами РФ и достаточной ликвидностью банковского сектора", - отмечается в пресс-релизе.

"Несмотря на умеренную стабилизацию отношений с США после июньского саммита президентов двух стран, риск введения Штатами дополнительных санкций против России через некоторое время остается значительным", - считают в Fitch.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова передала пресс-служба ведомства, заявил, что министерство "безусловно, позитивно" оценивает решение Fitch.

"Агентство отмечает, что текущее состояние платежного баланса страны, значительные накопленные фискальные резервы и сбалансированное бюджетное планирование позволяют российской экономике успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки. Полагаем, что последовательное подтверждение кредитного рейтинга России всеми агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности проводимой правительством макроэкономической политики", - заявил Силуанов.