Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:34Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга - "ВВВ".

"Рейтинги России на уровне "BBB" отражают надежную и последовательную экономическую политику страны, сильный внешний баланс (с позицией внешнего нетто-кредитора на уровне 46% ВВП и самым высоким в рейтинговой категории "BBB" коэффициентом внешней ликвидности), а также самое низкое отношение госдолга к ВВП среди сопоставимых стран. Среди негативных рейтинговых факторов - геополитический риск, слабое качество управления по сравнению с сопоставимыми государствами, низкий потенциал роста ВВП и высокая зависимость от сырьевого сектора", - говорится в пресс-релизе Fitch.

"Стабильный" прогноз рейтингов обусловлен эффективностью политики РФ в плане сохранения сильного государственного баланса и поддержания макроэкономической стабильности в условиях шока, вызванного пандемией COVID-19, а также высокой волатильностью цен на нефть, отмечают эксперты агентства.

"Устойчивость поддерживается за счет эффективной монетарной политики, гибкости обменного курса, а также разумной, контрцикличной бюджетной политики, которую определяет бюджетное правило, касающееся цен на нефть. Ограниченные перспективы проведения структурных реформ в сферах, реформирование которых необходимо для повышения трендовых темпов экономического роста РФ вместе с сохраняющимися санкционными рисками, по-прежнему ограничивают рейтинги", - говорится в сообщении Fitch.

Эксперты агентства считают, что санкционный риск для России остается высоким.

В миреБанкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФЧитать подробнее

"Последствия введенных администрацией президента США Джо Байдена в апреле санкций, которые запрещают американским фининститутам участвовать в первичных размещениях рублевых облигаций РФ, были ограниченными, что связано, в частности, с довольно низкой долей участия зарубежных инвесторов в операциях на первичном рынке госдолга РФ (порядка 10% за предыдущий год), сильными бюджетными резервами РФ и достаточной ликвидностью банковского сектора", - отмечается в пресс-релизе.

"Несмотря на умеренную стабилизацию отношений с США после июньского саммита президентов двух стран, риск введения Штатами дополнительных санкций против России через некоторое время остается значительным", - считают в Fitch.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова передала пресс-служба ведомства, заявил, что министерство "безусловно, позитивно" оценивает решение Fitch.

"Агентство отмечает, что текущее состояние платежного баланса страны, значительные накопленные фискальные резервы и сбалансированное бюджетное планирование позволяют российской экономике успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки. Полагаем, что последовательное подтверждение кредитного рейтинга России всеми агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности проводимой правительством макроэкономической политики", - заявил Силуанов.

Fitch Россия

Новости по теме

Новости

Аграрии РФ начали считать потери от засухи. Обзор

Аграрии РФ начали считать потери от засухи. Обзор

"Яндекс" выйдет из сделки по покупке KupiVIP

В России объем операций без согласия клиента вырос на 57%

Нефть Brent подорожала до $74,33 за баррель

Нефть Brent подорожала до $74,33 за баррель

Фондовый рынок США упал на опасениях за мировую экономику

Фондовый рынок США упал на опасениях за мировую экономику

Минэкономразвития изменило прогноз курса с 73,3 до 72,8 руб. за доллар в 2021 году

Минэкономразвития изменило прогноз курса с 73,3 до 72,8 руб. за доллар в 2021 году

ЕК оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

Серхио Рамос перешел в ПСЖ

Серхио Рамос перешел в ПСЖ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');