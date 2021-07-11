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В НАТО обеспокоены из-за смерти телеоператора во время протестов в Грузии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В НАТО заявляют, что обеспокоены из-за смерти оператора грузинской телекомпании "ТВ Пирвели" Александра (Лексо) Лашкаравы, который был избит во время акций противников марша в поддержку ЛГБТ-сообщества в Тбилиси 5 июля.

"Из-за смерти грузинского журналиста (телеоператора) Александра Лашкаравы, после того, как в начале этой недели его избила толпа, глубоко обеспокоены все друзья Грузии, включая меня", - написал в воскресенье в социальных сетях специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

При этом он отметил, что в демократии меньшинства защищены и защищены СМИ.

"Это евроатлантические ценности. Ни одно учреждение или организация не освобождается от этой ответственности", - подчеркнул Аппатурай, который в начале текущего месяца посещал Тбилиси с визитом в последний раз в ранге специального представителя генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии. В ближайшее время он займет должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО в направлении новых вызовов безопасности.

5 июля во время акции против "марша достоинства", который должен был пройти в поддержку ЛГБТ-сообщества, в Тбилиси агрессивная толпа напала на журналистов. В результате нападения пострадало более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов. 11 июля утром стало известно, что пострадавший телеоператор телекомпании "ТВ Пирвели" скончался. Причины смерти пока неизвестны. В МВД призвали дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы. Ранее коллеги умершего рассказали, что телеоператор прикрыл собой журналиста и продолжал снимать на камеру происходящее даже тогда, когда его начали избивать. По словам коллег, на него напало около 20 человек.

В воскресенье вечером в Тбилиси на проспекте Руставели в связи со смертью телеоператора проходит акция протеста с участием работников СМИ, представителей различных политических и общественных организаций, а также простых граждан, которые осуждают насилие в отношение журналистов, совершенное 5 июля. На акции прозвучали требования отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури. Некоторые выступающие на митинге потребовали досрочных парламентских выборов. Участники акции потребовали от властей дать ответ на требования до 12:00 утра понедельника. В противном случае, организаторы данной акции пригрозили масштабными протестами.

НАТО Грузия Тбилиси Александр Лашкарава

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