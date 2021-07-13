Сайты президента и спецслужб Украины подверглись атаке хакеров

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные хакеры совершили DDoS-атаки на официальные сайты президента и Службы безопасности Украины, их нейтрализовали силы киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", - заявил замглавы Госспецсвязи Виктор Жора.

Как сообщалось, 6 июля произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти страны.