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Что случилось этой ночью: четверг, 15 июля

Продление "оранжевого" уровня погодной опасности в столице, сход вагонов грузовых поездов в Забайкалье, проверки сотрудников на соблюдение требования о вакцинации в Москве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Оранжевый" уровень продлен в Москве девятый день подряд. В четверг ожидается жара до 35 градусов. В минувшую среду в столице был повторен температурный рекорд 1951 года. В Гидрометцентре России призвали москвичей не ждать ослабления жары до следующей недели.

- В Забайкалье вагоны двух грузовых поездов сошли с рельсов. На перегоне "Урюм - Нанагры" из-за схода 34-х вагонов было остановлено движение. Пострадавших нет. Инцидент привел к задержке двух пассажирских поездов.

- В Москве начнут проверять с 15 июля сотрудников сфер обслуживания на соблюдение требования о вакцинации. В соответствии с КоАП РФ штрафы для организаций-нарушителей могут составлять от 30-50 тыс. до 300 тыс., или даже 1 млн руб., в зависимости от типа организации.

- Умер главный конструктор новейших модификаций истребителя МиГ-31. Валерий Васильков ушел из жизни в возрасте 62 лет.

- Поставщики в ЕС с 2026 года начнут платить в рамках углеродного регулирования. Согласно опубликованной в среду Еврокомиссией программе по борьбе с изменением климата, предварительный переходный период углеродного регулирования будет действовать с 1 января 2023 до конца 2025 года. С 2026 года механизм уже будет окончательно утвержден и вступит в силу. До этого времени платежи не предусмотрены, но импортеры обязаны будут ежеквартально предоставлять соответствующие отчетности о выбросах.

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