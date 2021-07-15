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Сход вагонов в Забайкалье привел к задержке двух пассажирских поездов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сход 34-х вагонов двух грузовых поездов в Забайкальском крае привел к задержке двух пассажирских поездов, на подходе к месту аварии еще четыре пассажирских поезда, сообщает в четверг региональный главк МЧС России.

"На станции Чернышевск остановлены поезд № 2 сообщением Москва - Владивосток и поезд № 392 сообщением Чита - Благовещенск", - говорится в сообщении.

Также ожидается задержка поезда № 62 сообщением Москва - Владивосток на станции Чернышевск в 3:42 (мск), поезда № 12 сообщением Самара - Владивосток на станции Шилка в 5:30 (мск).

На станции Могоча будет задержан поезд № 11 сообщением Владивосток - Самара в 8:30 (мск) и поезд № 391 сообщением Благовещенск - Чита в 9:15 (мск).

"При необходимости пассажирам задержанных поездов будет организовано горячее питание и медико-психологическая помощь", - говорится в сообщении.

Забайкальская железная дорога сообщает, что из-за схода вагонов отменены пригородные поезда № 6221 сообщением Ксеньевская - Зилово и № 6220 сообщением Зилово - Ксеньевская. Перевозка пассажиров организована автомобильным транспортом.

Как сообщалось, в четверг на перегоне Урюм - Нанагры Забайкальской железной дороги в Могочинском районе произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов. Пострадавших нет. Для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда со станций Могоча, Зилово, Шилка.

Забайкальский край

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