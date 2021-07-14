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Умер руководитель программы истребителя-перехватчика МиГ-31

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Скончался руководитель программы истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков, сообщили в корпорации "МиГ" в среду.

"К сожалению, это - правда. Валерий Олегович ушёл из жизни в возрасте 62 лет", - заявили в компании.

Там отметили, что он являлся нынешним руководителем программы модернизации самолёта - МиГ-31БМ.

Причины смерти Василькова на данный момент неизвестны, сказали в пресс-службе корпорации.

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound - "Лисья гончая") - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Разработанный в 1970-е годы МиГ-31 стал первым советским боевым самолётом четвёртого поколения. Истребитель приняли на вооружение в 1981 году. Его производство было свёрнуто в 1995 году, к тому моменту построили более 500 самолётов МиГ-31 и МиГ-31Б. В настоящее время Вооружённые силы России получают модернизированные МиГ-31БМ.

Валерий Васильков МиГ-31

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