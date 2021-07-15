В Забайкалье вагоны двух грузовых поездов сошли с рельсов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае на перегоне "Урюм - Нанагры" произошел сход вагонов двух грузовых поездов, движение остановлено, сообщает в четверг Главное управление МЧС по региону.

"В 01:40 местного времени от оперативного дежурного ОАО РЖД получена информация о том, что на перегоне Урюм - Нанагры Забайкальской железной дороги в Могочинском районе Забайкальского края произошел сход вагонов 2-х грузовых поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. На месте схода продолжает работу аварийно-восстановительный поезд со станции "Зилова" Забайкальской железной дороги-филиала ОАО РЖД, кареты скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Могочинского района. К месту схода следуют восстановительные поезда станций Могоча, Ерофей Павлович и Шилка, говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает оперативный штаб. Всего к восстановительным работам привлечено 343 человека и 50 единиц техники.

"На станции Чернышевск остановлены поезда № 2 сообщением "Москва-Владивосток" и поезд № 392 сообщением "Чита-Благовещенск". Ожидается задержка 4-х поездов", - отмечается в сообщении.

При необходимости пассажирам задержанных поездов будет организовано горячее питание и медико-психологическая помощь.